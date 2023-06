Indication géographique : la dentelle de Calais-Caudry fait sa demande, une enquête publique est ouverte

La dentelle de Calais et de Caudry sera-t-elle la 15e indication géographique homologuée par l'INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) ? La demande est officiellement faite, une enquête publique est en cours.

Une demande en cours de réflexion depuis 2020

L'association IG Dentelle de Calais-Caudry, qui regroupe huit entreprises de confection de dentelle du Nord-Pas-de-Calais (Beauvillain Davoine SAS, Jean Bracq SAS, Darquer, Darquer et Méry, Dentelles André Laude, Sophie Hallette, Noyon Calais et Solstiss), a officiellement fait sa demande à l'INPI après trois ans de réflexion.

Elle a du remplir un cahier des charges, qui devait comporter 12 points dont :

"le nom de l’indication géographique

le produit concerné

la délimitation de la zone géographique

la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique

la description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique "

Le tissage Leavers mis en avant

"Ce qui fait la particularité de la dentelle de Calais-Caudry, c'est l'utilisation de métiers Leavers" explique Christophe Machu, le co-gérant de Solstiss, "ils tissent la dentelle, elle n'est pas tricotée pas comme dans d'autres endroits. Notre tissu est donc fin et solide".

Les machines Leavers ont été importées depuis l'Angleterre dans le Nord en 1816 et y sont restées depuis. "La plupart de nos machines datent de la Seconde Guerre Mondiale !" explique Christophe Machu. "Ce sont des vieilles dames qui travaillent lentement, c'est vraiment notre spécificité."

80% des métiers Leavers existants encore dans le monde se trouve en France.

Vous pouvez répondre à l'enquête publique

Maintenant que l'association a fait sa demande, c'est à vous de jouer. L'INPI a lancé une étude publique qui se termine le 23 août 2023, vous pouvez y accéder en cliquant ici . Vous pourrez formuler vos observations concernant la dentelle de Calais et de Caudry et son mode de fabrication.

Une fois l'enquête publique terminée, l'INPI écrira une synthèse qu'elle donnera à l'association IG Dentelle de Calais-Caudry. Elle aura deux mois pour y répondre et si tout est en ordre, la dentelle de Calais et de Caudry rejoindra la porcelaine de Limoges, la Charentaise de Charente-Périgord ou encore le grenat de Perpignan et obtiendra son indication géographique.