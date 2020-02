Indiscrète se jette dans le grand bain

Chauvigny, France

Béatrice Mongella, co-fondatrice et co-dirigeante d' Indiscrète annonce la couleur "il s'agit de se diversifier pour répondre aux attentes de nos clientes, mais ça reste une niche." Le maillot de bain vient donc de s'inviter sur les chaines de productions de l'entreprise de Chauvigny. Cela fait six mois maintenant que le travail a commencé avec le styliste de l'entreprise. "Nous avions le savoir-faire, les matières premières et même des machines d'un ancien donneur d'ordre" précise la dirigeante. Notre santé financière et économique est encore fragile avec notre plan de redressement."

"Deux matières et deux coloris différents, pour le moment mais on travaille déjà un à deux ans par avance" précise Béatrice Mongella. Quant à la distribution de ces maillots de bain, on reste dans le même schéma avec la boutique à Chauvigny, la boutique en ligne et bien sûr la vente à domicile avec les conseillères.