Indre : 4.000 ampoules basse consommation distribuées en Brenne

Le Parc Naturel Régional de la Brenne et Enedis ont uni leur force pour une opération qui relève à la fois de la transition énergétique et de la lutte contre la précarité : ils ont distribué 4.000 ampoules Leds aux familles du territoire les plus en difficultés.

C'est une distribution originale à laquelle se sont prêtées les communes du territoires de la Brenne. A la demande du PNR, elles ont distribué 4.000 ampoules basse consommation aux ménages les plus modestes. Près d'un millier de foyers en ont ainsi bénéficié.

450 euros d'économie

"Le lot d'ampoules coûte en réalité entre 30 et 40 euros, explique Sébastien Yaouanc, chargé de mission énergie au PNR. Nous l'offrons gracieusement aux ménages avec l'aide d'Enedis, partenaire de l'opération. Un lot permet d'économiser l'équivalent de 30 euros par an d'électricité. Ça n'a l'air de rien mais comme les ampoules ont une durée de vie de 15 ans, l'économie à terme peut atteindre les 450 euros... C'est loin d'être négligeable".

Une porte d'entrée pour parler économie d'énergie

La commune de Rosnay a ainsi distribué plusieurs dizaines d'ampoules à ses administrés : "Nous avons suivi les recommandations du parc et ciblé surtout les retraités... C'est aussi l'occasion de parler économie d'énergie" précise Tony Williams, adjoint à la mairie de Rosnay.

C'est effectivement le second objectif de la démarche, confirme Sebastien Yaouanc : "L'idée, c'est de leur montrer que ces lampes sont performantes pour orienter leur choix dans l'avenir et communiquer sur d'autres programmes, comme les aides sur les travaux. On leur donne aussi un guide sur les écogestes parce que l'éclairage ne représente que 10 % de la consommation électrique. On peut travailler sur les 90 % restants et il y a de belles économies à réaliser".