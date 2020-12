Indre : 53 licenciements annoncés chez Indraéro-Siren à partir de janvier 2021

53 emplois vont être supprimés à Indraéro-Siren. L'entreprise qui compte deux sites au Pêchereau et à Montierchaume subit de plein fouet la crise qui frappe le secteur aéronautique. Le chiffre d'affaire de l'entreprise s'est effondré de 50% en 2020.

De sévères coupes sont annoncées dans les effectifs de l'entreprise Indraéro-Siren dans l'Indre. Dès janvier 2021, 53 salariés vont être licenciés, a appris France Bleu Berry, dans un communiqué transmis par la direction. Les deux sites de Montierchaume et du Pêchereau emploient 380 personnes. C'est une conséquence directe de la crise économique qui frappe de plein fouet le secteur aéronautique. Indraéro-Siren fabrique des pièces métalliques et sous-ensembles pour le secteur aéronautique et spatial depuis déjà 70 ans.

Avec les avions cloués au sol pendant de longues semaines, et alors que le trafic aérien est très loin d'avoir repris son activité normale, ce sont tous les sous-traitants qui souffrent de cette crise. Indraéro-Siren est directement impacté et voit son chiffre d’Affaires afficher une baisse de l’ordre de 50 % sur l’année 2020.