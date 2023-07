Indre : à Chaillac, une boulangerie à l'arrêt en raison d'un conflit avec la mairie

À l'heure où l'on parle du combat pour maintenir les commerces dans nos zones rurales, en Berry, c'est une situation qui peut interroger : celle de ce boulanger, René Longchamp, qui a racheté en juillet 2022 le fond de commerce d'une boulangerie à Chaillac. À priori plutôt une bonne nouvelle pour cette commune de 1.076 habitants au sud de l'Indre. D'autant qu'une partie des habitants vient déjà chercher son pain dans l'établissement de René Longchamp à Lignac. Seulement voilà : quelques jours seulement après son ouverture en novembre dernier, le boulanger a mis le projet en pause, en raison d'un conflit avec la municipalité concernant le bail du bâtiment. Les raisons précises de ce différend restent encore assez floues, de l'avis même du boulanger, mais les conséquences sont bien réelles puisque l'établissement est toujours fermé sept mois plus tard, et pour le moment aucune solution ne se profile.

Un différend autour du bail

C'est le bail qui pose problème. Il est précaire. En résumé : le boulanger pourrait se faire expulser à tout moment, avec un préavis de six mois seulement, ce qui est termes de gestion pose problème (notamment au niveau des salariés, car l'entreprise s'expose à d'éventuelles complications). Et la mairie de Chaillac, propriétaire des murs de la boulangerie, n'aurait pas donné suite aux demandes de René Longchamp pour renouveler le bail, sur le modèle de celui des anciens propriétaires, à savoir un "3-6-9", qui rend possible la résiliation du bail tous les 3, 6, ou 9 ans. Ca, c'est la version du boulanger. Contestée à l'époque par la municipalité.

Difficile de faire toute la lumière sur l'origine du différend, mais ce qui est certain c'est que la situation est devenue conflictuelle entre le commerçant et les élus de Chaillac. Aujourd'hui l'ancien maire Mathieu Moreaux ne veut plus s'exprimer sur le sujet, dans un soucis d'apaisement. Mais il tient à préciser : "Je n'ai jamais été contre l'ouverture de la boulangerie. quel élu s'opposerait à l'arrivée d'un commerçant ?".

La mairie réclame des loyers non-payés, le boulanger envisage des poursuites

Face à cette situation qu'il juge trop instable pour s'engager, René Longchamp préfère fermer sa boulangerie à Chaillac, quelques jours seulement après l'avoir ouverte, en novembre dernier. Il met le projet en pause, en attendant d'avoir un bail renouvelé. Avec la démission de l'ancien maire, il espérait que la situation se débloque, mais pour le moment rien n'a changé. Fatigué par cette situation René Longchamp envisage une action en justice. Il attend surtout une réponse concernant sa demande de bail : "Je suis très très fatigué, très très pessimiste, parce qu'on ne comprend pas pourquoi (...) La boulangerie a toujours existé, on a l'air d'être apprécié des clients, on travaille très bien (...) Moi ou un autre, ils ont besoin d'un boulanger qui s'adapte à la campagne (...) Il faut que ca s'arrête. Il faut qu'ils [les élus de Chaillac] prennent une décision (...) Pour être franc et très clair, il y a un an si le maire au lieu de venir me féliciter et de me souhaiter la bienvenue m'avait dit 'c'est pas une bonne idée', j'avais encore le temps de faire marche arrière. Aujourd'hui j'ai 30.000 euros qui sont investis**" explique le boulanger. Cet investissement a servi notamment à acheter du matériel, qui pour le moment reste en sommeil.

Le nouveau maire de Chaillac, Anthony Dubus, s'est bien penché sur le dossier récemment, lors du dernier conseil municipal. Avec un nouvel élément qui entre en balance dans cet épineux problème : le règlement des loyers dûs jusqu'ici par René Longchamp. "On a pris une délibération en demandant simplement de payer les loyers qui ne sont pas réglés jusqu'à ce jour là (...) On veut bien montrer de la bonne volonté, peut-être en faisant un bail par la suite, mais il faut qu'il fasse le premier pas en payant ses loyers et en ouvrant la boulangerie" détaille le nouveau maire. René Longchamp est ouvert au dialogue sur le sujet des loyers, mais pas question pour lui de rembourser totalement pour un local qu'il n'a pas pu exploiter comme il le voudrait, estime-t-il.

Après sept mois de conflit, un accord semble toujours aussi lointain car chacun pose des pré-requis différents : le renouvellement du bail du côté du boulanger, et le paiement des loyers du côté de la mairie. Un serpent qui se mord la queue. En attendant, la boulangerie garde toujours ses portes closes. René Longchamp a même fermé quelques jours son établissement à Lignac, pour pouvoir mener à bien différentes démarches dans ce dossier.