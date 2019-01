Indre : Airbnb va reverser plus de 3 000 € de taxes de séjour à dix communes du département

Indre, France

Le site de locations entre particuliers va reverser près de 24 millions d'euros de taxes de séjour à 23 000 communes françaises, selon Le Parisien. Ce sont des taxes comptant pour l'année 2018, quasiment doublées par rapport à 2017.

Dans l'Indre, dix communes ont instauré cette taxe de séjour et vont donc recevoir de l'argent. Châteauroux est celle qui va percevoir le montant le plus important avec 1 300 €.

Villentrois reçoit la 2ème plus grosse taxe de séjour du département

La seconde ville sur le podium, c'est Villentrois, une commune d'un peu plus de 600 habitants seulement. Elle va recevoir 400 €. Le reste des communes : Saint-Plantaire (200€), Argenton-sur-Creuse (200€), Mers-sur-Indre (200€), Fontguenand (200€), Fougerolles (200€), Valençay (200€) et enfin, Val Fouzon et Gargilesse Dampierre avec 100€ chacune.