Indre : ces agriculteurs qui lancent des cagnottes en ligne pour financer des projets agricoles

Et si vous aidiez à financer un projet agricole ? C'est le but de la plateforme Miimosa , qui aide les agriculteurs à développer leur activité via une cagnotte participative en ligne. Le moyen pour eux de financer un projet précis, qui n'est pas toujours soutenu par les banques, ou bien d'être davantage indépendant.

C'est le cas de Fanny Brastel, qui a monté une ferme bio en 2021 avec trois associés. Leur projet de la ferme de Chantôme - qui élève des chèvres et des vaches et produit des fruits et légumes bio - a reçu un financement des banques pour les travaux nécessaires à leur installation. Mais avec l'explosion du coût des matériaux, une partie de leur projet n'a pas eu de budget : la salle de traite de leurs chèvres. Ils ont alors décidé de lancer une cagnotte sur Miimosa pour réunir les fonds. "Avec nos clients, nos amis et nos familles, la cagnotte a rapidement marché", se réjouit-elle. "Là, on a atteint le premier palier, donc on est sûr qu'on aura la cagnotte, et ça va nous permettre de financer le système principal de la machine à traire et trois postes de traite." Mais Fanny espère que la cagnotte va grimper jusqu'au deuxième palier, à 11 000 euros, pour avoir trois postes de traite supplémentaires et un lactoduc, qui lui permettrait d'acheminer directement le lait à la laiterie, pour qu'il soit transformé.

Fanny Brastel et ses associés ont déjà récolté plus de 6.000 euros pour la salle de traite de leurs chèvres. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Pour Fanny, cette cagnotte lui permet surtout d'être indépendante des banques, puisqu'elle a déjà fait des emprunts pour financer les premiers travaux de la ferme. "On a déjà des taux d'annuité relativement élevés, et on commence seulement à se payer un tout petit peu", explique-t-elle. "L'idée à terme, c'est de pouvoir s'autofinancer. On ne voulait pas faire un emprunt supplémentaire."

Recréer de la solidarité

L'an dernier, Yvan Ledeul, producteur de fruits rouges bio et ancien professeur d'histoire-géo, a pu financer sa serre grâce à sa cagnotte sur Miimosa . Après une première année d'exploitation avec ses propres moyens, il a lancé sa cagnotte pour développer son activité, et ça lui a aussi permis de se faire connaître : "Après la fin de la collecte, j'ai été contacté par une maraîchère qui souhaitait céder son terrain avant de partir à l'étranger, elle avait vu ma cagnotte et mon projet lui plaisait bien", raconte-t-il. "Comme je n'avais pas les moyens d'acheter son terrain, je lui loue : les fonds de la cagnotte m'ont donc aidé pour les premiers mois de location du terrain."

Il voit dans cette cagnotte le moyen de recréer du lien social : "Peut-être que c'est plus chaleureux de devoir rendre des comptes à des gens comme nous, des quidam, plutôt qu'à un organisme froid et impersonnel, avec ses codes et ses règles. On est beaucoup plus dans un rapport d'entraide et de soutien, et moins dans un rapport pécunier d'investissements avec des intérêts bien compris. Quand on demande des financements, on s'engage tous car on demande aux gens de s'engager mais nous aussi on s'engage." Mais ce qui prime surtout à ses yeux, c'est la solidarité qui se noue : "Beaucoup de gens sont prêts à donner un peu d'argent pour soutenir des projets qui ont du sens à leurs yeux. Ça rassure aussi sur la nature humaine car les temps sont difficiles pour tout le monde, mais malgré tout les gens sont prêts à soutenir et à contribuer à des projets qui leur importent, c'est très important à notre époque."