Indre : de la confection de caisses pour chiens...à celle de vitrines de protection face au coronavirus !

A Mézières-en-Brenne, Opti'Aménagement, qui fabrique des caisses pour chiens, construit maintenant des panneaux en plexiglass à destination des commerces qui restent ouverts pendant le confinement et qui sont forcément exposés au virus à cause des contacts avec la clientèle.

L'artisanat vient au secours des commerces qui restent ouverts pendant le confinement. Les entreprises textiles, par exemple, utilisent leur savoir-faire pour créer des masques.

Une idée qui trouve sa source dans les tracas du quotidien

Thomas Bouy, gérant d'Opti Aménagement, a eu l'idée de créer des panneaux de protection... en allant chercher son pain !

"J'ai voulu leur proposer un objet qui serait plus fini"

"J'allais à ma boulangerie et j'ai vu qu'il avait installé une sorte de vitre avec du film plastique... ce n'était franchement pas pratique, alors je leur ai proposé un produit plus fini et abouti. Je pense n'avoir jamais vu un client aussi content d'un produit."

L'outil est fait grâce un chassis en aluminium et d'un panneau en plexiglass inséré à l'intérieur. L'objet tient tout seul sur le comptoir.

Le modèle de panneaux de protection d'Opti'Aménagement - Opti'Aménagement

Un dispositif qui protège

Ce genre de panneaux limite le risque de contamination au coronavirus : "Cela crée une séparation entre le commerçant et les clients. Chacun est d'un côté de la vitre donc ils ne reçoivent pas des postillons qui pourraient être porteurs du virus", explique l'artisan.

Comptez 80 à 100 euros le panneau de protection, de quoi payer les matières premières, le transport et la main d'oeuvre. Thomas Bouy l'assure, il ne fait pas de marge commerciales sur ces panneaux "nous voulons apporter notre pierre à l'édifice pendant cette crise sanitaire !"

Opti'Aménagement livre dans toutes la région Centre-Val-de-Loire. Les commandes se font sur le site ou par téléphone : 02.54.37.58.14