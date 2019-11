À l'appel de la CFDT, une partie des salariés des dépôts logistiques de La Halle de Montierchaume et Issoudun est en grève depuis lundi. Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 1,5% pour tous.

Indre : des débrayages aux dépôts logistiques de La Halle à Montierchaume et Issoudun

Issoudun, France

Avant un appel à la grève dans tous les magasins de La Halle vendredi et samedi pour perturber le Black Friday et ses promotions très attractives, la CFDT au sein du groupe Vivarte a lancé un autre mouvement dans les dépôts logistiques. Une action suivie à Montierchaume et à Issoudun, dans l'Indre.

Lundi 25 novembre, des premiers débrayages ont eu lieu à Montierchaume. Certains salariés arrêtaient le travail pendant une heure, à plusieurs reprises pendant la journée. Selon la CFDT, 85 % des salariés ont participé à ces débrayages lundi matin et près de 65% l'après-midi. Et ce mardi, des actions de débrayage ont également eu lieu au dépôt d'Issoudun.

La CFDT a deux revendications principales : une augmentation générale des salaires de 1,5% pour couvrir l'inflation et une prime Macron de 300 euros pour l'ensemble des salariés.