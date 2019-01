Indre : entre 40 et 70 recrutements annoncés cette année à l'usine de jantes Liberty Wheels à Diors

Diors, France

Bonne nouvelle pour les salariés de Liberty Wheels, anciennement AR Industries à Diors, près de Châteauroux. L'usine indrienne vient de décrocher la fabrication d'un quart des besoins annuels en jantes du constructeur français Ligier, spécialiste des voitures sans permis. C'est le premier gros marché depuis la reprise du site par le groupe britannique en mai 2018.

Ce contrat rassure car il prouve que l'usine de Diors est capable de séduire de nouveaux clients explique le directeur de Liberty Wheels France : "on est capable de gagner de nouveaux clients ce qui n'était pas arrivé depuis cinq ans sur le site" explique Didier Douziech. Il poursuit : " on est capable de se battre contre des concurrents asiatiques et d'Europe de l'est". Liberty Wheels a fait la différence moins sur les prix que sur la capacité à faire de la qualité et à être réactif par rapport aux besoins du client.

Ce contrat avec Ligier est surtout symbolique car dans un premier temps, le constructeur français de voitures sans permis fera produire dix mille jantes en aluminium par an à l'usine de Diors, peut-être 17 000 dans un deuxième temps, alors que le site indrien est capable d'en fabriquer deux millions.

Malgré tout, l'avenir de l'usine de Diors est garanti pendant trois ans grâce à un accord récemment finalisé avec PSA et Renault. Les deux constructeurs français s'engagent à faire produire sur place 850 000 jantes par an pour six modèles de voitures dont la Clio, la Zoé et la 308.

Ce contrat nécessite des recrutements à Diors dès cette année : entre 40 et 70 personnes vont être recrutés en 2019 sur l'usine de Diors qui emploie aujourd'hui 330 salariés. On parle d'intérimaires, d'ouvriers, de techniciens de maintenance et de cadres... des recrutements pour assurer le plan de charge

Et l'avenir pourrait s'éclaircir encore plus cette année pour l'usine de Diors car Liberty Wheels est en "discussions avancées" avec le géant allemand Volswagen.