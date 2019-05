Indre : Entre 500 et 600 manifestants à Châteauroux pour la défense du service public et le statut des fonctionnaires

Pour la défense du service public et du statut de fonctionnaires. Journée de grève ce jeudi dans toute la France. Entre 500 et 600 manifestants ce matin dans les rues de Châteauroux. Ils dénoncent la volonté du gouvernement de privatiser le service public et de précariser les fonctionnaires.