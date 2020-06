Indre-et-Loire : 1 million d'euros pour relancer la consommation des vins du Val de Loire

Interloire, unie avec les organismes de défense des appellations ligériennes, débloque 1 million d'euros pour financer un plan de relance des vins du Val de Loire. Ce plan vise à stimuler les intentions d'achat des consommateurs qui ont été gelées pendant le confinement. Le chiffre d'affaires annuel de la viticulture en Val de Loire c'est 1,2 milliards d'euros. L'interprofession qui regroupe un immense vignoble qui va de Sancerre à Nantes en passant par la Touraine révèle que les viticulteurs ont perdu entre 150 et 200 millions de chiffres d'affaires en deux mois et que si la consommation ne repart pas, ces pertes pourraient s'accroître jusqu'à 300 millions. 1 million d'euros pour payer des campagnes promotionnelles, c'est donc un minimum pour Jean-Martin Dutour, le président d'Interloire, même si cela apparaît énorme aux yeux du grand public.

L'objet de ce plan de relance c'est de renouer le dialogue avec nos consommateurs pour qu'ils retrouvent le chemin des vins du Val de Loire, ce n'est pas forcément d'aller à la conquête de nouveaux consommateurs-Jean-Martin Dutour, président d'Interloire

80% de ce budget de 1 million seront dédiés à la diffusion de 21 000 spots sur les radios nationales et locales, à la publication de 30 parutions publicitaires dans des pages spécialisées "vins" de la presse nationale, et à l'affichage de 1 400 panneaux en Île-de-France et dans le Grand Ouest. 20% de ce budget serviront à des actions de promotion à l'export, notamment au Royaume Uni (18% des volumes exportés) et aux USA (25% des volumes exportés).