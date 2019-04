Indre-et-Loire : près de 100.000 Tourangeaux en plus d'ici 2050

Indre-et-Loire, France

L'INSEE vient de détailler ses prévisions démographiques pour l"Indre-et-Loire d'ici 2050. Une enquête qui montre qu'il sera le département le plus dynamique de la région Centre-Val-de-Loire. Selon les projections, il devrait gagner près de 100.000 habitants d'ici 2050, dont près de la moitié sur la seule métropole tourangelle. Mais l'étude montre aussi un vieillissement de la population. Un tourangeau sur 3 aura plus de 65 ans en 2050 contre 1 sur 4.

Encourager les jeunes à rester en Touraine

Pour essayer d'enrayer le vieillissement de la population tourangelle, le département veut conserver ses jeunes diplômés. Notamment en développant l'apprentissage. Tout cela pour faire en sorte que les diplômés trouvent leur premier emploi en Touraine après leur sortie d'études. Ainsi, cela les inciterait à rester dans le département par la suite.

Cet afflux de population signifie forcément une hausse de travailleurs. D'après l'Insee, ils devraient beaucoup plus aller travailler en périphérie et plus seulement dans le centre de Tours. Et pour cela, il faut donc améliorer les transports en commun. Mais il faut aussi plus de logements pour accueillir cette population nouvelle.

D'après le département, les espaces de biodiversité et les terres agricoles ne seront pas touchés par les logements construits.

Selon les statistiques fournies, cette population nouvelle vit de moins en moins en couple sous le même toit, ces couples auraient une chance sur deux de se séparer. Donc, cela demande de construire plus d'immeubles ou encore de résidences étudiantes.

