Indre-et-Loire : 11.000 bénéficiaires de plus pour la prime d'activité par rapport à janvier

Indre-et-Loire, France

Il devait forcément augmenter avec les mesures prises par le président de la République à la suite du mouvement social initié par les gilets jaunes. Le nombre de nouveaux bénéficiaires de la prime d'activité en Indre-et-Loire a augmenté d'un peu plus de 11.000 depuis le mois de janvier dernier.

En Touraine les bénéficiaires sont près de 40.000 au total.

Au premier trimestre de 2019, le montant mensuel moyen de la prime d'activité s'élève à 173 euros. Cette aide s'adresse aux travailleurs qui ont des revenus modestes. En Touraine les bénéficiaires sont désormais près de 40.000.

Le premier semestre 2019 dépasse déjà l'année 2018 entière en termes de versements

D'après Frédéric Baysselance, directeur adjoint de la Caf d'Indre-et-Loire, le montant versé pour le seul mois de décembre 2018 s'élevait à 4,4 millions d'euros. Le chiffre a presque doublé pour le mois de juin 2019 puisqu'il atteint 7,6 millions d'euros. Autre chiffre intéressant : les prestations allouées pour l'année 2018 culminent à 40 millions d'euros. Un montant déjà dépassé par le premier trimestre 2019 puisque près de 43 millions d'euros de prime d'activité ont été versés aux Tourangeaux.

A l'échelle nationale, on compte plus d'un million de bénéficiaires en plus depuis les annonces du gouvernement.

Comment toucher la prime d'activité ?

Pour rappel, cette prime d'activité est un complément de salaire et elle est destinée aux employés, d'au moins 18 ans, qui exercent une activité professionnelle stable en France. Les nouveaux seuils ont été fixés et si vous souhaitez la percevoir, vos revenus ne doivent pas dépasser :