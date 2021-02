Indre-et-Loire : 110 millions d'euros ont été versés au titre du fonds de solidarité en 2020

L'administration fiscale a fait le point sur les aides versées aux entreprises d'Indre-et-Loire touchées par la crise. Au total, 110 millions d'euros ont été versés à 15.000 entreprises au titre du fonds de solidarité. On note 7% de rejets sur les dossiers qui font l'objet de vérifications.

La direction des impôts d'Indre-et-Loire a versé au titre du fonds de solidarité (compensation de la perte de CA, couvre-feu, fermeture administrative pour les sociétés accueillant du public comme les cinémas....) 110 millions d'euros aux entreprises du département pour l'année 2020. Au total, 15.000 entreprises ont pu en bénéficier, cela représente 51.700 versements.

Dans le détail, c'est surtout la restauration qui a bénéficié du fonds, avec 31 millions d'euros d'aides. Le secteur du commerce a touché 14 millions d'euros, les arts et spectacles et l'événementiel, 8 millions....

Des rejets dans 7% des cas pour les dossiers qui font l'objet de vérifications

L'administration fiscale a ensuite procédé (avec ses 10 agents affectés à ce service à temps plein) à des contrôles suite à des détections d'anomalies (mauvais RIB, code activité erroné, différence entre la déclaration de l'expert compatble et l'imprimé de demande d'aide....). Au total, cela représente 8.900 contrôles (sur 51.700 versements). Dans la majorité des cas, le déclarant était de bonne-foi (5.100 cas sur 8.900), et dans 3.800 cas, le versement a été rejeté ou pas payé dans l'attente de compléments d'informations. Il ressort que 600 dossiers étaient litigieux (des dossiers qui sont toujours en inspection). Sur ces 600 dossiers, cinq sont des fraudes avérées qui font l'objet d'une saisie de la justice. On trouve aussi, dans une trentaine de cas, des erreurs de la part du déclarant qui vont faire l'objet de remboursements auprès de l'administration fiscale.

Au total, cela représente 7% de dossiers rejetés, sur les 8.900 dossiers qui ont fait l'objet de vérficiations.