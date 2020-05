Indre-et-Loire : 15.000 boîtes de chocolat distribuées dans les Ehpad par la Banque Alimentaire

La Banque Alimentaire d'Indre-et-Loire tire un premier bilan de son activité pendant les deux mois de confinement. Elle a distribué 160 tonnes de denrées, alimentaires ou non. La distribution s'est opérée avec ses traditionnels partenaires que sont les CCAS, les foyers d'urgence, Maraude et Samu social. Outre ces distributions essentielles pour les plus démunis pendant cette période de confinement, la Banque Alimentaire a aussi pu offrir des quantités astronomiques de chocolat aux maisons de retraites médicalisées d'Indre-et-Loire.

La Banque Alimentaire a récupéré des invendus prévus pour Pâques

A cause du confinement, Pâques n'a pas eu la même aura cette année. De nombreux magasins et plates-formes se sont retrouvés avec des invendus de chocolat. La Banque Alimentaire les a récupéré. Elle vient de distribuer 15.000 boîtes de chocolat "aux résidents et personnel soignant de la plupart des Ehpad d'Indre-et-Loire". La distribution a été assurée par les bénévoles de l'association, "mais aussi ceux des unités locales de la Croix Rouge afin d’apporter un soutien moral à toutes ces personnes isolées de leurs familles" écrit la Banque Alimentaire. Cette opération a été montée en partenariat avec l’équipe régionale vieillissement et de maintien de l’autonomie rattachée au CHRU de Tours, ainsi que l’association "Tours ensemble contre le COVID 19". La Banque Alimentaire précise qu'il reste encore des boîtes. Elle envisage maintenant de les distribuer au personnel soignant des centres hospitaliers de Trousseau, Bretonneau et Clocheville.