Indre-et-Loire : 17.000 contribuables de moins en 2017 selon les services des impôts

On compte près de 300.000 contribuables en Indre-et-Loire. Vous êtes 57% à faire vos déclarations de revenus en ligne c'est mieux qu'au niveau national.

Vous l'avez remarqué, l'automne est synonyme de paiement des impôts. Après la taxe foncière pour les propriétaires, c'est la taxe d'habitation dont il faut s'acquitter en ce moment. La taxe d'habitation qui sera à l'horizon 2020 exonérée pour 80% des contribuables. Cela concerne 300.000 personnes en Indre et Loire qui vont voir, dès l'an prochain, diminuer progressivement le montant de la taxe d'habitation dans le département. Un tiers puis de 2/3 en 2019 pour être totalement exonéré en 2020. Eric Raimbault est directeur du pôle financier des finances publiques à Tours : si vous êtes seul et que vous avez moins de 27.000 euros de revenus imposables, vous bénéficierez de l'exonération. Si vous êtes mariés, ce seuil sera à 43.000 euros. Si vous êtes mariés avec un enfant, ce seuil sera porté à 49.000 euros, etc...

Moins de contribuables imposables. Plus de télédéclarations

En Indre-et-Loire, vous êtes de plus en plus nombreux a utiliser internet pour vos déclarations de revenus, 190.500 contribuables, soit 57%. C'est un peu mieux que sur le plan national, et c'est surtout une progression de près de 14% sur 1 an. Deuxième enseignement, c'est le nombre de contribuables imposables : 17.000 de moins cette année par rapport à l'an passé en Touraine. Selon les finances publiques, il ne s'agit pas d'un appauvrissement des ménages mais d'un effet du nouveau barème avec moins de personnes imposables sur les premières tranches.