Indre-et-Loire : 200 militaires supplémentaires sur la base 705 Tours-Cinq-Mars-La-Pile d'ici 2024

L'école de chasse a quitté Tours progressivement entre 2019 et 2020, mais le Colonel qui dirige la base 705 de Tours-Cinq-Mars-la-Pile a donné une conférence de presse, ce mardi 25 janvier, pour renouveler l'engagement pris il y a quelques mois : dans deux ans, les effectifs seront revenus au niveau qui était le leur avant le départ de l'école de chasse.

D'ici deux ans, l'armée emploiera à nouveau près de 2.000 personnes sur la base de Tours-Cinq-Mars-la-Pile

La fermeture de l'école de chasse a entrainé le départ de 300 personnels, entre 2019 et 2020. Ces départs ont déjà été compensés en partie par l'arrivée d'une centaine de personnes dans d'autres services et ils seront totalement effacés d'ici 2024 avec l'arrivée de 200 personnes supplémentaires issues de la D.R.H. du service de santé des armées. "_La ministre souhaite faire de Tours la plaque R.H des armée_s" explique le Colonel Vital Duchesne, commandant de la base aérienne 705, "physiquement, sur la base aérienne de Tours, vous avez la D.R.H de l'armée de l'Air, mais à l'échelle du département, vous avez aussi la D.R.H de l'armée de Terre et de la Marine. Et la D.R.H du Service de santé des armées va arriver d'ici 2024". L'armée est d'ailleurs le deuxième plus gros employeur d'Indre-et-Loire, après le C.H.R.U de Tours.

Comme le reste de la société, l'armée doit par ailleurs gérer l'épidémie de Covid. Comme partout ailleurs, les arrêts-maladie sont nombreux, actuellement, mais il n'y a eu ni cluster, ni cas grave. Les militaires ne sont pas obligés d'être vaccinés, mais selon le Colonel Duchesne, ils sont au moins 98% à l'être, en Touraine. Il resterait seulement une dizaine de personnels non-vaccinés. Pour eux, et pour les sous-traitants dans le même cas, interdit, désormais, d'entrer au centre de détection et de contrôle de Cinq-Mars-La-Pile. Il faut limiter les risques de transformer en cluster ce centre qui surveille 24h sur 24 le trafic aérien de toute la moitié Nord de la France. Les quelques non-vaccinés sont donc en télétravail ou dans des secteurs moins sensibles et très peu fréquentés.

10% du personnel de la base en opération en France ou à l'étranger

Partout, les gestes-barrière sont scrupuleusement respectés car les militaires peuvent être envoyés n'importe ou, n'importe quand : 10% des effectifs tourangeaux sont d'ailleurs actuellement en opérations en France ou à l'étranger, au Mali, par exemple. Par ailleurs, si jamais un cluster apparaissait au vaccinodrome du parc Expo de Tours, parmi les gens qui administrent les vaccins, ce sont des militaires de la base qui iraient les remplacer.