Indre-et-Loire : 230 enfants "oubliés des vacances" en sortie grâce au Secours populaire

En France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Pour contrer ce phénomène, le Secours populaire français organise chaque année sa Journée des "oubliés des vacances" pour faire oublier le quotidien d'enfants qui ne sont pas partis en vacances. Cette année, 230 enfants d'Indre-et-Loire ont pu aller en sortie au Bioparc de Doué-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire, l'occasion de profiter d'une journée de vacances, et histoire d'avoir des choses à raconter à la rentrée.

La journée "oubliés des vacances" coûte 50€ par enfant au Secours populaire d'Indre-et-Loire, moyennant la location des bus, la billetterie, les pique-niques et les activités. Tandis que la participation des familles s'élève à 8€ par enfant.

Une journée de vacances en rab

Parmi ces enfants, Owen, 9 ans, n'a pas caché sa joie lorsque sa maman lui a appris la nouvelle "j'étais heureux" sourie le gamin. Il était impatient de partir pour cette journée, "je comptais les jours", lui qui résume simplement ses vacances d'été, "à part une semaine de vacances au camping, je suis resté à Tours". Ces vacances, il les doit en partie au Secours populaire d'Indre-et-Loire qui a participé au financement des vacances de la famille. Sans cette aide, il n'y aurait pas eu de vacances, "si on n'avait pas eu recours au Secours populaire, c'est sûr qu'on ne serait pas partis" confesse la maman Sandrine.

Pour avoir des choses à raconter à la rentrée

Cette maman est au chômage depuis le début de la pandémie et un contrat non renouvelé. Difficile alors pour elle de faire passer de "vraies" vacances à ses enfants. À l'approche de la rentrée, cette journée de vacances en rab résonne donc comme une bouffée d'oxygène en plus. "À la rentrée, tous les enfants vont parler de leurs vacances. Quand on a quelque chose à raconter, même avec deux jours de vacances, ça fait du bien". Sandrine a bien raison, et ce n'est pas Yohann, autre "oublié" des vacances qui dira le contraire, "l'été dernier, j'étais seulement aller à Paris et à la rentrée, quand je racontais mes vacances et que les autres disaient qu'ils avaient visité plusieurs endroits, j'étais gêné" confie le jeune garçon.

Ces vacances là, Yohann a surtout beaucoup joué au foot dehors avec son frère Rayann, qui, lui, donne une note amère à ses vacances "6 sur 10, car j'ai pas visité beaucoup d'endroits, mais grâce au foot je me suis quand même bien amusé". Espérons que la note soit relevée par cette journée au Bioparc de Doué-la-Fontaine pour ces enfants, histoire d'avoir quelques souvenirs à raconter à la rentrée.