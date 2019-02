Indre-et-Loire : 32% de bénéficiaires supplémentaires pour la prime d'activité

Indre-et-Loire, France

C'était une des réponses d'Emmanuel Macron à la crise des gilets jaunes, l'élargissement de la prime d'activité afin de redonner du pouvoir d'achat, notamment aux salariés smicards. Ainsi, une personne seule et sans enfant touchant moins de 1787 net par mois peut désormais y prétendre, alors qu'avant la prime d'activité concernait les Français touchant moins de 1565€ net/mois. Depuis cette annonce, en Touraine, les demandes d'inscription à la CAF ont explosé.

En décembre 2018, les demandes ont bondi de 118% (1.446 demandes traitées contre 662 demandes en 2017), et surtout en janvier, elles ont progressé de 860% (7.562 demandes traitées contre 788 en janvier 2018). Ces demandes ont quasiment toutes été déposées via internet, et au final, au 31 janvier 2019, le nombre total de foyers bénéficiaires de la Prime d’activité en Indre-et- Loire s’élève à 34.342, soit une hausse de 32% par rapport à janvier 2018. Beaucoup de demandes n'ont donc pas donné droit à un versement qui a été opéré le 5 Février.

Le calcul de la Prime d’activité prend en compte la composition familiale et le revenu global du foyer : allocataire, conjoint, enfant(s) et personnes à charge. Les prestations familiales sont également prises en considération. Le montant est calculé tous les 3 mois en fonction des revenus du trimestre précédent. La Caf Touraine compte 119 251 allocataires.