Indre-et-Loire : 40.000 particuliers emploient un salarié à domicile. 34% ne déclarent pas toutes ses heures

La préfecture d'Indre-et-Loire lance une nouvelle campagne de communication pour mettre fin à une idée reçue : quand on est un particulier employeur d'un salarié à domicile, comme une femme de ménage, une nounou ou un jardinier, il est plus rentable de le déclarer que de le faire travailler au noir.

Environ un tiers des particuliers employeurs ne déclareraient pas toutes les heures de la personne qui intervient chez eux. C'est ce qu'indique une enquête nationale menée par la FEPEM, la Fédération des Particuliers Employeurs de France. En Indre-et-Loire, l'URSAFF a recensé un peu moins de 40.000 particuliers qui emploient une garde d'enfant, un jardinier ou une femme de ménage, par exemple. Dans notre département, il y a aussi plus de 15.600 salariés à domicile.

Environ 5% des particuliers-employeurs ne déclareraient jamais leur salarié. 30% des autres auraient plutôt recours à ce qu'on appelle le "travail au gris", c'est à dire pas tout à fait du travail au noir puisque le salarié à domicile est déclaré, mais seulement pour une partie du temps de travail qu'il effectue réellement. Le reste est payé de la main à la main. Un des objectifs de la campagne qui débute est de montrer que c'est un mauvais calcul. Démonstration par Magalie Monneret, responsable régionale de la FEPEM :

Vous payez un salarié 10 euros nets de l'heure. Si vous ne le déclarez pas, il touche 10 euros et il vous coûte 10 euros. Si vous le déclarez, il a toujours 10 euros dans sa poche mais vous, grace au système actuel de déduction et de crédit d'impôt, cela vous revient à 8,12 euros de l'heure - Magalie Monneret

Le salarié à domicile non-déclaré n'a pas droit à la retraite, ni au chomage, ni à la sécurité sociale. Il ne peut pas non plus toucher l'indemnité inflation de 100 euros. Le particulier-employeur, lui, pense parfois s'éviter de la paperasse sans risquer grand chose. Une idée reçue qu'il faut dénoncer, selon Evelyne Martinet, animatrice régionale pour "particulier emploi", le guichet unique du secteur de l'emploi à domicile. "Penser qu'on ne risque rien à ne pas déclarer un salarié à domicile, c'est une erreur. Effectivement, les contrôles sont compliqués puisqu'on est dans un domicile privé. On peut se dire après tout, je tente. Mais quand ça ne se passe pas bien, ça peut être très ennuyeux".

Notamment en cas d'accident du travail du salarié non-déclaré, sur la route ou au domicile du particulier-employeur. Dans ce cas-là, l'employeur s'expose, entre autres choses, à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.