Indre-et-Loire : 97 suppressions d'emplois chez Hutchinson à Joué-lès-Tours

97 emplois vont être supprimés sur le site Hutchinson de Joué-lès-Tours. C'est confirmé par le CSE, le comité social et économique, réuni mardi 1er septembre. La direction du groupe a expliqué ces suppressions d'emploi par le confinement lié à la Covid qui a fait dégringoler le chiffre d'affaires. Hutchinson va supprimer 382 postes en France et à Joué-lès-Tours, les départs vont représenter 18% de l'ensemble des emplois, il y a 523 salariés sur le site.

A Joué-lès-Tours, l'usine Hutchinson est un sous-traitant de l'automobile et de l'industrie, elle fabrique notamment des courroies de transmission. En un an, pour raisons économiques, la direction a commencé à démanteler une ligne de production pour être transférée en République Tchèque. Aujourd'hui, c'est le confinement lié à la Covid qui est avancé pour expliquer l'origine de ce nouveau plan social,

Pour Farid Meslati, délégué CFDT, la Covid est un prétexte.

C'est inquiétant parce qu'on va supprimer de l'emploi pour réorganiser une production, les mots ne sont pas dits comme çà et ce n'est pas correct de la part de la direction -Farid Meslati, CFDT

Ces 97 suppressions d'emplois vont toucher 52 emplois d'ouvriers, 34 employés, techniciens et agents de maîtrise, et 11 cadres, ce qui représente 18% des 528 salariés de Joué-lès-Tours. La CFDT a encaissé ce plan social en refusant tout licenciement sec.

Nous ne validerons qu'un dispositif de départs volontaires. On ne veut aucun départ sous contrainte, et derrière, on veut que la direction donne priorité aux mesures d'âge, aux départs en pré-retraite". La CFDT