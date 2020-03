Indre-et-Loire: à Amboise, Mecachrome rouvrira son site lundi 23 mars

L'usine Mecachrome d'Amboise est fermée depuis lundi 16 mars et ne rouvrira que le lundi 23 mars. Ce spécialiste de l'aéronautique va désinfecter les postes de travail de production et administratif pour faire face au confinement. La décision de fermeture, explique son PDG Christian Cornille, a été prise en accord avec les partenaires sociaux et a été synchronisée avec ses deux principaux clients Airbus et Stelia Aérospace. A ce jour, la production de Mecachrome n'est que peu affectée par la crise du coronavirus.

L'usine emploie 300 salariés dont 200 personnels de production. Depuis le début de la période de confinement, 10% de ces personnes sont absentes en moyenne pour garde d'enfants. Et l'entreprise a comme tout le monde développé le télétravail.

Mais l'originalité c'est que Mecachrome a fermé ses portes pour une semaine afin de mettre en oeuvre des mesures préparatoires à un long confinement. Des équipes de nettoyage sont sur place pour désinfecter les locaux, notamment les postes de travail des chaînes de production. A leur retour, les ouvriers devront prendre le temps de désinfecter certains outils.

Des aménagements apparemment insignifiants vont être effectués comme par exemple la fermeture des espaces autour des machines à café. Les zones de contact social, réfectoire, vont être réaménagées afin d'éviter la promiscuité et certains lieux de convivialité vont être réduits à zéro. On va aussi multiplier les coins fumeurs pour personnes seules. Dans les bureaux, le nombre de sièges sera réduit pour limiter au strict nécessaire le nombre d gens dans les espaces de travail.