Indre-et-Loire : à la Poste, l'activité a été très soutenue, même pendant l'été

La Poste avoue avoir été un peu dépassée par les effets du confinement. Dans un entretien à nos confrères du Parisien, son directeur général livrait ce lundi des chiffres étonnants. L'activité de son service de livraison de colis, Colissimo, a littéralement explosé dès le début du déconfinement, +50% ! Et face à cela, les dysfonctionnements ont été beaucoup plus nombreux que d'habitude, a reconnu Xavier Mallet. Le taux d'erreur dans les livraisons de colis a doublé, passant de 1 à 2%, soit jusqu'à 40 000 clients mal servis chaque jour.

Le directeur général assure que la situation est quasiment rentrée dans l'ordre depuis mi juillet, avec une activité encore supérieure de 30% mais un taux d'erreur qui est revenu à 1%. Alors qu'en est-il en Indre-et-Loire ? Qu'en pensent les syndicats de la Poste chez nous ? Il semble qu'ils ne soient pas d'accord sur tout.

On a atteint des pics à 240, 250%, le double de ce que l'on devrait avoir - Sud PTT

Ils le sont notamment pour dire que l'activité livraison de colis a explosé depuis le confinement. François Thomas est le secrétaire adjoint de Sud PTT, il est aussi facteur à la plateforme colis de Fondettes. "L'indicateur c'est leTMJ, le Trafic Moyen Journalier. Quand tout va bien, on est à 100%, et depuis mars, dans l'ensemble, on a toujours été au-dessus du TMJ classique. On a atteint des pics à 240, 250%, ça veut dire le double de ce que l'on devrait avoir".

Un trafic colis similaire à une période de Noël

Une raison à cela pour son confrère de la CGT Laurent Lecomte, une certaine habitude prise par les tourangeaux depuis mars. "Vous avez une partie des Français qui n'osaient pas commander sur internet, qui se sont retrouvés à le faire, qui y ont pris goût et qui continuent. Le trafic colis a atteint, y compris sur des périodes au début de l'été, des niveaux qu'on a d'habitude à Noël".

Trop peu d'effectifs, dénoncent les syndicats

En revanche, là où les syndicats ne sont pas du tout d'accord avec leur direction, c'est pour dire que ça va mieux. Chaque jour, François Thomas embarque avec lui 110 à 120 colis, au lieu de 85 à 90 en temps normal. Pour lui, il y a un gros problème d'effectif. "On évite d'embaucher. Alors après, on prend des intérimaires, des CDDs, on supplée en mettant un peu de mercurochrome sur une jambe de bois mais c'est toujours un peu tendu". "Si l'effectif n'est pas là, la qualité de service ne peut pas être là" résume-t-il. Sud comme la CGT réclament des emplois pérennes à la Poste.