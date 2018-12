Indre-et-Loire : à peine déballés, les cadeaux finissent sur Internet

Indre-et-Loire, France

William fait partie des 20% des français à revendre ses cadeaux sur Internet après Noël : le jeune homme de 15 ans n'a pas particulièrement été convaincu par la trouvaille de ses parents. Il a même eu un peu de mal à cacher sa déception. "J'ai à peine regardé. J'ai vu que c'était un jeu de société et que ce n'est pas du tout ce que je voulais. J'ai direct pris en photo et mis sur Le Bon Coin."

Le dire, ou pas ?

Le jeune homme préfère être discret. Difficile d'assumer revendre ainsi les cadeaux offerts reconnait Vanille. Ce mardi matin, la jeune femme vient de poster deux annonces, pour une friteuse et un T-Shirt trop grand. Des présents dont elle se serait bien passée mais devant la famille, il faut bien donner le change. "La bonne réaction de personne hypocrite", reconnait-elle, en souriant. "On dit que ça plait, mais dans le même temps cela fini sur Internet. On ne peut pas le dire, cela ne se fait pas. On offre pas un cadeau pour que les gens le revendent, c'est pas très sympa."

D'autres internautes préfèrent, eux, tout dire à leurs proches. C'est le cas par exemple de Stéphanie. Son mari lui a offert deux places pour le concert de Vanessa Paradis, le 24 mai prochain à Tours. Elle a préféré jouer carte sur table. "Ce n'est pas vraiment ce que j'attendais, surtout que lui n'aime pas du tout Vanessa Paradis. C'est une chanteuse que j'aimais bien adolescente, c'est moins le cas aujourd'hui. Je pense qu'il n'avait pas trop d'idées et il est tombé à côté", estime la jeune femme, qui utilisera l'argent de la vente pour aller faire les magasins.