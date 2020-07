Indre-et-Loire : A quand la reprise des congrès et du tourisme d'affaire à Tours ?

Les salons, les congrès et le tourisme d'affaire sont toujours confinés ! Aucun événement n'a eu lieu au palais des congrès ou au parc des expositions de Tours. Il y aura peut-être en septembre le salon Zen et Bio. La filière de l’événementiel a signé une charte pour rassurer les congressistes !

Pour faire revenir les congressistes et les visiteurs professionnels, Tours Evènement a proposé à plus de 70 opérateurs de ce secteur de signer une charte intitulée : "Tours Loire Valley Safe Welcome destination engagée".

Cette charte précise huit points concernant les mesures sanitaires et les dispositions de sécurité que les organisateurs et leurs partenaires s'engagent à mettre en oeuvre pour assurer de tels rassemblements.

Stéphane Rondelot l'un des responsables de l'agence A.C.E communication l'a signée sans hésiter ! L'an passé son agence avait organisé une cinquantaine d’événements et depuis le 15 mars, rien : "nous organisons beaucoup de séminaires, de team-building mais aussi des inaugurations ou des présentations de produits. Depuis le confinement, il ne se passe plus rien et pour l'instant, la demande est encore hésitante : il suffit de regarder la situation économique et d'écouter les annonces des entreprises pour craindre par exemple des annonces de plans sociaux. Nous espérons que les derniers mois de 2020 nous permettent en quelque sorte de sauver les meubles."

Les acteurs du secteur de l’événementiel ont signé la charte en présence du nouveau maire de Tours et du représentant de la Préfecture © Radio France - ©MAL

Tours Evènement a organisé l'an passé près de 200 événements réunissant de 50 à 2.000 personnes au Palais des Congrès et des salons de 30 à 50.000 personnes au parc des expositions de Tours.

Cette année 2020 : rien pour l'instant si ce n'est, peut-être, le salon Zen et Bio le 4 septembre prochain et ses quelques 20.000 visiteurs.

Tout le secteur est encore confiné et inquiet face à l'incertitude. Christophe Caillaud-Joos, directeur général de Tours Evenement : "Aujourd'hui le Covid fait du yoyo et beaucoup d'entreprises décident qu'en 2020 voire en 2021, elles n'organiseront pas de réunion, de convention ou de congrès. D'où la nécessité de créer ce label sanitaire de nature à rassurer ces entreprises et à engager les organisateurs et leurs partenaires".

Pour ce type d'organisation, Tours Evènement ne prévoit pas de retour à la normale avant 2022.