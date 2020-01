Le loueur de chambre et d'appartement entre particulier pour des séjours touristiques a communiqué le montant de la taxe de séjour qu'il a payé en France de janvier à octobre 2019. En Touraine, les mairies ont récupéré 420 000 €, la ville de Tours, elle; 160 000 €.

Indre-et-Loire : Airbnb a payé plus de 400 000 euros de taxe de séjours en 2019

Tours, France

Airbnb, la plateforme de location de d'appartement entre particuliers pour des séjours touristiques de courte durée, dévoile le montant de la taxe de séjour payée en France. Fin décembre la firme a reversé 420 000 € aux mairies du département, 160 000 € pour la Ville de Tours. Une bonne nouvelle pour le maire de Tours Christophe Bouchet. "160 000 €, c'est un début. L'idée, c'est de le renforcer", assure-t-il. C'est un sujet qui n'est pas terminé selon l'élu. Les plateformes doivent être surveillées de près pour ne pas créer de bulle immobilière. Christophe Bouchet estime aussi que chaque personne ou entreprise qui gagne de l'argent grâce à l'histoire et au patrimoine de la Touraine doit en reverser une partie pour continuer d'investir dans la ville et la métropole. En France, l'entreprise a payé 58 millions d'euros de janvier à octobre. Le montant de novembre et décembre sera versé dans le courant du premier semestre de cette année.