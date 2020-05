Indre-et-Loire: Amboise va retrouver son marché du vendredi

Le marché du vendredi à Amboise va rouvrir à 8H00 le 15 mai. La préfecture d'Indre-et-Loire a donné son feu vert au maire qui a présenté un plan de réouverture adapté aux règles sanitaires. 83 commerçants seront présents au lieu de la centaine habituelle mais ils seront de tout secteur, les commerces alimentaires et les commerces de produits manufacturés. Pour respecter la distanciation, l'espace va être réorganisé: la longueur des stands sera réduite et 2 allées au lieu de 4 seront ouvertes aux clients. Pour la présidente du syndicat des marchés d'Indre-et-Loire, Chérifa Adaissi, c'est un soulagement énorme.

Pour nous c'est très attendu, parce que c'est notre gagne pain! Je fais les marchés depuis plus de 30 ans et j'y tiens à mon métier même s'il est difficile.

"Tout le monde va reprendre, commerces alimentaires et non alimentaires, poursuit Chérifa Adaissi, et tout le monde va accepter, faire l'effort de diminuer son étal, de réduire son stand pour que l'équité s'applique à tous les commerçants"

Pour faire respecter les gestes barrières, le marché va donc être réorganisé sur 2 allées au lieu de 4.. Des entrées et des sorties ainsi qu'un sens de circulation vont être matérialisés. Les stands seront espacés de 3 mètres, la longueur de certains d'entre eux sera réduite. Des policiers municipaux et des gendarmes contrôleront le respect des gestes barrières. "On va espacer les commerçants beaucoup plus que d'habitude", dit Christian Guyon, le maire d'Amboise, "on va faire du traçage au sol, du barrièrage, et il y aura du monde à chaque entrée et sortie pour vérifier que tout se passe bien".

Si je trouve que çà déconne encore une fois, je refermerai le marché c'est sûr. Mais je ne crois pas, honnêtement je crois pas!

Ce marché du vendredi n'est pas celui qui est le plus important à Amboise, le plus grand marché de la région est celui du dimanche mais ce dimanche 17 mai il n'aura pas lieu. Enrevanche, l'adjointe au commerce Myriam Santacana prépare déjà, avec les commerçants, celui du dimanche 24 mai. La mairie étudie aussi la possibilité d'accroître l'espace des terrasses de tous les commerces d'Amboise lors de la réouverture des restaurants et cafés.