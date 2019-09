Indre-et-Loire : appel à la grève pour les agents d'impôts de la part de l'intersyndicale CFDT-CGT-FO-Solidaires

Les syndicats protestent contre la diminution des effectifs et la fermeture des centres d'impôts en Indre-et-Loire. Dans le département, huit centres sont concernés par ces fermetures. Les agents vont marcher avec eux de Vouvray à Tours, pour symboliser l'éloignement des services publics.

Vouvray, France

Nouvelle grève du côté des agents des impôts. Après la journée de grève nationale du mois de mars, ils manifestent ce lundi, avec l'intersyndicale CFDT-CGT-FO-Solidaires pour protester contre la fermeture des centres d'impôts en zone rurale et la diminution des effectifs. Pour rendre concret l'éloignement des services publics, l'intersyndicale en Touraine appelle également les usagers et les élus à suivre une marche citoyenne de Vouvray à Tours. Elle partira de la trésorerie de Vouvray à 9h pour rejoindre la direction départementale des finances publiques, située boulevard Béranger, à midi.

La trésorerie de Tours Habitat va fermer au 1er janvier 2020 et pour FO, d'ici 2022, toutes les trésoreries de Touraine, sauf celle de l'agglomération de Tours, auront disparu :

Château-Renault

Langeais

Ligueil

L’Ile-Bouchard

Neuillé-Pont-Pierre

Sorigny

Vouvray

" On veut que le service publique reste à proximité des citoyens "

Gilles Lavergne, délégué FO des finances publiques en Touraine s'insurge : " On veut que le service publique reste à proximité des citoyens. Le problème, c'est qu'on nous oppose la création de maison de services au public. Ces agents sont multi-tâches mais l'être humain reste humain. Je ne vois pas comment on peut être à la fois très compétent pour l'aide pole emploi, l'allocation familiale, l'aide aux parents malades etc. "