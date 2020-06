Indre-et-Loire : Après le confinement, les offres d'emplois reviennent dans les agences d'intérim

Fin avril 37 870 personnes inscrites à Pôle Emploi n'avaient eu aucune activité professionnelle soit 8500 de plus que fin mars. Si on ajoute les personnes qui avaient eu une activité réduite on arrive à plus de 53 000. Depuis le 11 mai, l'intérim repart après l'arrêt total de certains secteurs.