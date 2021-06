Indre-et-Loire : après sept mois d'arrêt, c'est le grand jour ce mercredi pour une majorité de restaurateurs

Tous les restaurateurs le disent, sept mois sans travailler dans leur cuisine c'est du jamais vu. Ce mercredi, une grande majorité va pouvoir enfin accueillir à nouveau la clientèle en salle avec une jauge limitée à 50% et avec pas plus de six personnes à table.

Les restaurants devront aussi mettre en place un cahier de rappel papier et numérique, le client optant obligatoirement pour l'un ou l'autre. La version numérique du cahier de rappel sera présentée sous le format d’un QR à flasher (à l’entrée ou sur les tables). Le client devra flasher le QR code via l’application TousAntiCovid (TAC-Signal). Sur la version papier, les clients y indiqueront leurs coordonnées, la date et leur heure d’arrivée. Les établissements mettront ce cahier à la disposition de l’Agence Régionale de Santé ou de l’assurance maladie en cas de déclenchement d’un "contact-tracing".

Malgré sa terrasse en bord de Vienne mais qui n'est pas couverte, le restaurant l'Auberge de L'Ile à l'Ile-Bouchard a préféré ne pas rouvrir le 19 mai dernier. C'est donc ce mercredi le grand jour pour le chef Pierre Koniecko qui reconnaît appréhender un peu ce moment. "On ne sait pas si les automatismes seront au rendez-vous après toute cette période d'arrêt. Ce qui est super c'est que tout le personnel est là. Nous avons un peu d'appréhension et en même temps beaucoup de joie de retrouver nos clients. C'est surtout au moment du premier service ce mercredi midi que nous allons savoir si nous sommes performants".

La vente à emporter ce n'est pas la panacée

Comme beaucoup de restaurateurs Pierre Koniecko a fait un peu de vente à emporter durant la période des fêtes, la St Valentin etc...mais comme beaucoup il n'a pas été convaincu "cela a été compliqué, en fait ce n'est pas notre métier" explique t-il.

La hantise de cet autre restaurateur, Benoît Pasquier du Saint-Honoré à Tours est d'oublier le jour J les petits détails en cuisine comme en salle qui font qu'un service est réussi. Durant cette période sans activité, beaucoup en ont profité pour effectuer quelques travaux dans leur établissement, peinture, décoration etc... "Nous sommes prêts" dit Pierre Koniecko "mais il ne faut plus nous arrêter".