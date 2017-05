Indre-et-Loire : baisse du chômage de 2,9% en avril

Le chômage a baissé au mois d'avril en Indre-et-Loire. Une baisse de 2,9% pour les chômeurs n'ayant aucune activité, contre 1% au niveau national. Mais la précarité progresse.

Comme dans le reste du territoire, le chômage a baissé au mois d'avril en Indre-et-Loire. Une baisse de 2,9% pour les chômeurs n'ayant aucune activité, contre 1% au niveau national. On compte désormais dans notre département, 29.520 demandeurs d'emplois sans aucune activité.

Malgré cette forte baisse au mois d'avril chez nous, il semble que la lutte contre le chômage a atteint un certain palier. Car si le chômage baisse de 2,9% en avril, sur les 3 derniers mois, la baisse n'est que de 0,6%, soit 170 personnes de moins inscrites à Pôle Emploi en Indre-et-Loire. Cette baisse d'avril a surtout profité aux moins de 25 ans, -4,2% et aussi aux plus de 50 ans où la baisse est de 2,7%.

Près de 52.000 demandeurs d'emplois si l'on intègre les catégories A, B, C

Mais si l'on prend encore plus de hauteur, on constate que la précarité progresse. Le nombre de demandeurs d'emplois ayant exercé une activité partielle progresse de 0,6% sur 1 mois, une hausse qui est même de 3% sur 1 an. Ce sont surtout les 25-49 ans qui sont les plus touchés. Au total, cela concerne 51.780 personnes dans notre département.