Indre-et-Loire : c'est un nouveau concept, du vin de Vouvray en canette

C'est un concept développé à l'étranger mais pas encore en France, le vin en canette d'aluminium. Brigitte Després est bretonne, sommelière de formation, elle vient de créer sa start up "la robe du vin". Elle assure que la canette n'altère en rien le goût du vin : "C'est une canette qui est brevetée car à l'intérieur il y a un revêtement qui permet de ne pas avoir de contact entre le vin et l'alu, ce qui fait que le vin n'a pas du tout le goût de l'aluminium. Ça n'altère pas du tout le goût du vin contrairement à ce qu'on pourrait croire car c'est souvent la première crainte du consommateur." Le vin en canette" assure-t-elle, "il n'y a plus qu'en France qu'on n'en trouve pas. Autour de nous, tout le monde s'y est mis."

Brigitte Després vend des box de trois canettes de 25 cl. Tout cela est parfaitement calculé. Il faut dire qu'elle a reniflé une nouvelle tendance chez les consommateurs et c'est pour y répondre qu'elle a lancé ces canettes en aluminium. La sommelière met un point d'honneur à ne proposer que des vins de qualité. "Ce n'est pas parce qu'on est en canette qu'on doit proposer du bas de gamme" explique t-elle.

10 hectolitres de vin achetés à Vouvray

10 hectolitres ( environ le contenant de 4 000 canettes) ont été achetés à la cave coopérative de Vouvray mais lorsqu'il a vendu le vin, le directeur de la cave ne savait pas que ce vin labellisé bio allait se retrouver dans des canettes. Si le vin en canette est plus facile à transporter et à consommer, il n'est pas certain que le fameux "pschitt" en ouvrant une canette de vin corresponde aux attentes du consommateur, qui plus est avec un cépage comme le chenin explique Romain Parisis de la cave coopérative de Vouvray : "En ouvrant une canette, on s'attend à de la sucrosité, du sucre, des arômes avec de l'effervescence, il faut faire attention aux produits que l'on propose pour mettre dans ce type de contenant un vin très traditionnel qui a besoin de s'aérer, ce n'est pas forcément le bon type de vin à mettre dans ce genre de contenant."

Ces vins sont vendus en box de trois canettes de 25 cl (l'équivalent de deux verres). En plus de ce Vouvray bio, il y a un rosé de Bergerac et un rouge du Languedoc. Prix de la box 15,50 euros.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.