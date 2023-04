Indre-et-Loire : ce qui change pour votre déclaration d'impôts sur le revenu

Le coup d'envoi de la campagne de déclaration d'impôts sur le revenu a été donné. En Indre-et-Loire, vous avez jusqu'au 22 mai pour remplir et renvoyer la version papier, et c'est jusqu'au 1er juin, minuit, si vous le faites en ligne. On fait le point sur ce qui change.

En Indre-et-Loire, vous avez jusqu'au 22 mai pour envoyer votre déclaration papier et jusqu'au 1er juin, pour la version en ligne. © Maxppp - Ketty Beyondas Il est temps de penser à votre déclaration d'impôts sur le revenu. Le service en ligne est ouvert depuis le 13 avril sur impots.gouv.fr. Pour ceux qui ont la version papier, vous avez déjà reçu ou vous allez recevoir votre déclaration par courrier d'ici le 27 avril. ⓘ Publicité En Indre-et-Loire, la date limite pour renvoyer la version papier, c'est le 22 mai et vous avez jusqu'au 1er juin, minuit, pour remplir ou compléter votre déclaration en ligne. Un peu plus de 45% des foyers sont imposables dans notre département, un chiffre qui augmente donc très légèrement par rapport à l'an dernier. La part de déclaration en ligne est stable et séduit toujours six foyers fiscaux sur dix. Ce qui change, c'est le barème de l'impôt sur le revenu. Il est revalorisé de 5,4% pour tenir compte de l'inflation. Cela veut dire que si votre salaire a augmenté de 2%, 3% ou 4%, vous paierez moins d'impôts. Pour une personne qui gagne 2.500 euros net par mois par exemple, ce sera une économie de 328 euros. Sans cette revalorisation, un travailleur au SMIC aurait dû payer des impôts alors que là, il reste non-imposable. Le plafond des heures supplémentaires exonérées augmente Parmi les autres changements, le plafond des heures supplémentaires exonérées passe de 5.000 à 7.500 euros. Le plafond du crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants est lui aussi revalorisé à 3.500 euros par enfant, contre 2.300 actuellement. Si vous avez des questions au moment de remplir votre déclaration, il y a un numéro de téléphone, le 0 809 401 401 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures). Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans les centres des impôts de Tours, Loches ou Chinon. Et enfin, vous avez une dernière option : les 28 espaces France Services d'Indre-et-Loire mettent en place des permanences tout le mois de mai. C'est le 5 mai par exemple à Montlouis-sur-Loire de 13h30 à 17 heures, le 12 mai à Amboise de 10 à 17h30 ou encore, le 17 mai à Avoine de 14 à 17 heures.