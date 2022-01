Indre-et-Loire : certaines allocations ne sont demandées que par la moitié des gens qui y ont droit

Etes-vous certain de bien bénéficier de toutes les allocations auxquelles vous avez droit? Réfléchissez-bien avant de répondre. Le site internet expert en aides financières mes-allocs.fr a croisé les données de la C.A.F, de l'I.N.S.E.E et d'un rapport parlementaire à propos de plusieurs allocations, parmi lesquelles le R.S.A, les aides au logement, la prime d'activité et l'allocation adulte handicapés. Résultat : quatre des principales allocations sont demandées par moins de la moitié des gens qui y ont droit. Les données départementalisées montrent que c'est aussi le cas en Indre-et-Loire.

"On a conscience que des gens passent à côté de certains dispositifs par méconnaissance - la vice-présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire chargée de l'insertion

L'Indre-et-Loire est presque toujours dans la moyenne des résultats nationaux

En Touraine, voici les taux de non-recours calculés par Mes-allocs.fr :

R.S.A (Revenu de Solidarité Active) : Entre 36 et 45%

Prime d'activité : entre 46 et 55%

Aides au logement pour la population générale : entre 26 et 35%

Aides au logement pour les étudiants : entre 66 et 75%

Allocation Adultes Handicapés : entre 56 et 65%

Allocation Education Enfant Handicapé : entre 86 et 95%

Allocation de rentrée scolaire pour les foyers avec un enfant : 16 à 25%

Allocation de rentrée scolaire pour les foyers avec deux enfants : 6 à 15%

Nadège Arnault est la vice-présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire, chargée notamment de l'Insertion. Même si le département verse chaque mois le R.S.A à plus de 14.000 personnes, "on a conscience que des gens passent à côté de certains dispositifs par méconnaissance", reconnait l'élue. "Il y a déjà des actions entreprises pour corriger ce phènomène. Par exemple, la C.A.F organise régulièrement avec ses allocataires des rendez-vous des droits, pour les interroger sur ce dont ils bénéficient ou pas et ainsi les inciter à solliciter des allocations individuelles".

Le représentant départemental de l'A.P.F, l'association des paralysés de France, avance une autre explication : "Il y a des gens qui se disent que puisqu'ils bénéficient de tel dispositif, ils n'ont pas le droit à tel autre" affirme Gérard Chabert "Or, on peut avoir droit au R.S.A et à l'A.A.H. Ils sont mal informés, sans compter ceux que la complexité de certaines démarches découragent".

Internet, incontournable mais parfois source de problèmes

Autre problème : l'omniprésence du web, de plus en plus incontournable pour trouver les informations ou déposer un dossier, alors que 20% des français maitrisent mal ou pas du tout internet. "Vous n'avez plus, dans les territoires et même en ville, des permanences C.A.F, C.P.A.M et autre où on pouvait interroger directement quelqu'un" souligne Nadège Arnault. "Pour lutter contre cette fracture numérique, l'Etat a créé les maisons France Service pour apporter l'outil et la personne qui puisse aider à saisir une demande. Il reste aussi les maisons départementales de la solidarité pour accueillir le public".