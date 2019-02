Indre-et-Loire : ces commerçants qui n'attendent que la fin des soldes

Chambray-lès-Tours, France

Sur les vitrines de plusieurs magasins de Ma petite madeleine, le centre commercial de Chambray-les-Tours, les étiquettes qui annoncent les soldes sont énormes. " De -30% à -70% ", " dernière démarque ", tout est fait pour que les clients affluent avant ce mardi 19 février et la fin des soldes. Pourtant, d'après une bonne partie des vendeurs présents sur ce site, les soldes ne font plus guère recette. Et cela n'est pas dû aux mouvements des gilets jaunes qui ont pourtant touché 79% des commerçants tourangeaux, d'après une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine.

Des ventes durant les soldes qui baissent jusqu'à 20%.

Dans cette boutique de bijoux du centre commercial de Ma petite madeleine, la fin des soldes est attendue depuis quelques jours. Les ventes durant les soldes d'hiver ont baissé de 15 à 20% par rapport à l'an dernier. Pour Laurie-Anne, la responsable adjointe du magasin, le problème ne provient pas des gilets jaunes, " mais je pense plutôt que s'il n'y avait pas autant de promotions toute l'année, les soldes marcheraient mieux au moment-même des soldes. Là les gens n'ont pas le sentiment de faire des bonnes affaires vu qu'il y a des réductions en permanence. "

Des promotions qui passent de -50% à -70%

Et pour attirer les clients qui ne se laissent plus tenter par les soldes, les commerçants tourangeaux sont obligés de brader leurs produits. Un peu plus loin dans le centre commercial de Ma petite madeleine, Isabelle tient un magasin de chaussures. Elle se désole d'avoir eu à recourir à cette méthode : " Le nerf de la guerre, malheureusement, c'est la réduction des prix. Donc là, par exemple, on va solder cette paire de chaussures qui coûte, de base, 85€ et elle va descendre à 30€. Sur des réductions comme celles-ci, on ne fait aucune marge et parfois on se trouve dans le négatif. "

Ce manque d'engouement est aussi partagé du côté des consommateurs puisque, d'après une étude récente, un français sur deux pense que les soldes ne servent plus à rien.