Indre-et-Loire: chez SKF et Mecachrome, le déconfinement ne lève pas les inquiétudes des syndicats

Pour les 300 salariés de Mecachrome, le spécialiste de l'aéronautique à Amboise, le déconfinement ne rime pas avec soulagement. Ce lundi 11 mai, les mesures de sécurité sanitaires ont été renforcées, port du masque et lunettes de sécurité obligatoires, mais ce n'est pas le Covid-19 qui inquiète maintenant les syndicats de salariés.

Une situation cataclysmique, selon FO

Depuis le 16 mars, l'entreprise est seulement à 30% de son activité normale. Mecachrome subit de plein fouet une baisse d'activité liée aux difficultés de son donneur d'ordres Airbus qui n'a livré que 14 avions en avril contre une soixantaine habituellement.

La production est en chute libre et Airbus n'a pas encore réussi à nous indiquer le nombre de commandes d'ici la fin de l'année. On n'a aucune vision et on produit au coup par coup -Jacky Chauvière, délégué FO à Mecachrome

"On ne mesure pas à quel point c'est un cataclysme pour le secteur aéronautique et touristique", poursuit Jacky Chauvière, "pour nous tout pourra se réenclencher à partir du moment où on saura combien d'avions peuvent revoler parce que c'est çà qui relancera la production d'Airbus".

La CGT craint des restructurations à SKF

Chez SKF, le fabricant de roulements à bille et plus gros employeur à Saint Cyr-sur-Loire, ce premier jour de déconfinement a vu revenir au travail environ un peu plus de 500 salariés sur un total de 1 250. Tous les autres sont encore en télétravail ou au chômage partiel. La priorité a été la distribution d'équipements de protections à l'entrée du site. Mais là aussi, plus que le Covid-19, ce qui interroge les syndicats ce sont des rumeurs de restructurations dans le groupe SKF qui circulent.

On n'est pas inquiet pour l'instant mais dans le futur on a l'impression que SKF nous réserve quelque chose -Jean-François Mauny, représentant CGT

"Vu que la direction a décidé d'emmener le chômage partiel jusqu'au 15 septembre", explique la CGT, "on a peur que des annonces soient faites courant juin ou juillet sur d'éventuelles restructurations au niveau du groupe. Notre grand PDG a dit avant la crise qu'il voulait baisser les coûts de 20 à 30%, alors aujourd'hui au vu de la situation ce serait encore plus facile pour lui"!