Indre-et-Loire : comment faire face à la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires ?

La flambée du prix du pétrole et ses conséquences, plus parlante encore avec l'arrivée du froid avec la ruée sur le fioul : les particuliers ont attendu autant qu'ils pouvaient en espérant de meilleurs prix pour remplir leurs cuves. Mais les prix n'ont pas baissé et ont même augmenté de façon très importante et la facture là aussi s'annonce salée.

Le prix des carburants lui aussi est toujours très haut. A certaines pompes, on frôle les 2 euros le litre de sans plomb ou de diesel.

Le gouvernement devrait très prochainement faire des annonces pour atténuer ces hausses sur le budget des plus fragiles.

La hausse des prix de l'énergie, mais aussi des produits alimentaires ou d'autres produits de première nécessité : tout augmente.

Quelles solutions pour faire baisser les factures ?

Joëlle Constanza, responsable de la communication de l'association UFC Que Choisir 37 était l'invitée de France Bleu Touraine ce lundi 18 octobre.