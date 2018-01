Les négociations entre les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chomage ont débutées jeudi. Syndicats et patronat vont se rencontrer chaque jeudi jusqu'au 16 février. Parmi les points à l'ordre du jour : l'élargissement de l'assurance-chômage aux indépendants, mais aussi le renforcement des sanctions contre les chômeurs dont la recherche d'emploi n'est pas assez active. Selon le porte-parole du gouvernement, les études montrent que c'est le cas de 14% des chômeurs.

Personnellement, je n'ai jamais trouvé de travail par Pôle Emploi - Patrick, demandeur d'emploi

Du côté des demandeurs d'emplois, on est pas forcément opposés à être contrôlés plus fréquemment. C'est le cas de Maria. Inscrite depuis le mois d'aout, cette femme de 36 ans n'a eu qu'un seul contact avec son conseiller Pole Emploi, au tout début. Depuis, rien. Elle est donc venue d'elle-même, ce matin, et elle ne trouve pas ça normal. Personne m'a contacté pour me demander si je cherchais, dans quel secteur. Pourquoi vous ne complétez pas avec une formation, etc.... Je suis un peu étonnée. Tanguy, lui, est inscrit depuis plus de 6 mois, et son statut vient de changer : au début, il était considéré comme autonome, capable de trouver un emploi tout seul, dans l’événementiel. Comme il n'a rien trouvé, il change de profil et devient "suivi", autrement dit davantage contrôlé. Ils vont m'aider dans la prospection et me donner des contacts. C'est d'ailleurs un problème que soulève plusieurs chômeurs. Comment justifier davantage ses recherches d'emploi, quand de très nombreuses entreprises ne répondent même pas aux CV envoyés? D'autres, comme Patrick, estiment que c'est surtout l'efficacité de Pole Emploi qu'il faudrait améliorer. Moi j'ai toujours travaillé par des boîtes d'intérim.

Un conseiller Pôle-Emploi pour 300 chômeurs

Une chose est sure, selon ces demandeurs d'emploi : pour renforcer le contrôle des chômeurs, et leur accompagnement, il faudra qu'il y ait plus de conseillers Pole Emploi. Selon Force Ouvrière, actuellement, en Indre-et-Loire, certains conseillers sont censés suivre 300 demandeurs d'emploi. Pour le porte-parole du gouvernement, les études montrent que 14% des chômeurs ne recherchent pas "activement" un emploi. En Indre-et-Loire, c'est beaucoup moins, selon Philippe Oliveira, délégué Force Ouvrière. Sans doute pas plus d'1 ou 2%, débusqués par leurs conseillers ou par une cellule spécialisée dans les contrôles. Toujours selon F.O, renforcer les sanctions n'aura sans doute pas beaucoup d'utilité, surtout chez les chômeurs de longue durée. En Indre-et-Loire, 39% des demandeurs d'emplois sont inscrits depuis plus d'un an. Philippe Oliveira