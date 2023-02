Indre-et-Loire : connaissez-vous ce livret d'épargne rémunéré à 6,1% ?

Le placement préféré des Français est plus rémunérateur à partir de ce mercredi 1er février. Le taux du Livret A remonte en effet de 2 à 3%, un niveau sans précédent depuis 2009, mais qui reste tout de même inférieur à l'inflation. Dans le même temps, le taux du Livret d'Epargne Populaire est relevé à 6,1%, un niveau jamais atteint depuis 35 ans. Selon le ministre de l'économie, Bruno Lemaire, c'est même le seul livret d'épargne en Europe dont le taux est supérieur à l'inflation. Le problème, c'est que ce placement réservé aux ménages modestes est très mal connu.

Il y a déjà un peu plus de deux millions de L.E.P en France, mais il pourrait y en avoir douze millions si tous ceux qui y ont droit le demandaient. Pour ouvrir un L.E.P, il faut déclarer moins de 21.393 euros pour une personne seule. On peut déposer jusqu'à 7.700 euros sur un Livret d'Epargne Populaire. Les versements et les retraits sont gratuits et faisables à tout moment.

Bref, le L.E.P, c'est un livret qui fonctionne aussi simplement qu'un livret A mais qui est rémunéré deux fois plus : 6,1% au lieu de 3%. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il est aussi peu connu, selon la présidente de l'association de consommateurs C.L.C.V en Indre-et-Loire : "les banques sont toujours frileuses dès qu'il y a un taux qui est défavorables pour elles" souligne Marie-Claude Fourrier*. "A ma connaissance, aucune banque ne fait la promotion de ce livret et c'est bien dommage car c'est très intéressant, surtout qu'il n'y a aucune contrainte supplémentaire par rapport au livret A*".

La C.L.C.V conseille donc à tous ceux qui le peuvent de transférer sur un L.E.P l'argent qui est sur leur livret A.