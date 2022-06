Indre-et-Loire : dans le bâtiment, c'est le bon sens qui prévaut pour adapter les chantiers à la canicule

Jusqu'à 40 degrés attendus vendredi et samedi en Indre-et-Loire. Le département est placé en vigilance orange canicule par Météo France. Dans le BTP, les entreprises s'adaptent et décalent le plus possible leurs chantiers au matin.

Avec les fortes chaleurs, les chantiers démarrent plus tôt, le matin à la fraîche, pour s'arrêter l'après-midi aux heures les plus chaudes ( photo d'illustration )

Alerte orange canicule, des températures à l'ombre qui vont frôler voire dépasser les 40 degrés vendredi et samedi en Touraine. Alors sous le cagnard, en plein soleil, ce n'est pas vraiment un temps à mettre des ouvriers dehors. Et pourtant, ils y sont, pas le choix. " C'est insupportable, c'est fatiguant". Stéphane Pouëssel, le président de la fédération du bâtiment en Indre-et-Loire ne peut pas dire le contraire. "Et puis il ne faut pas l'ignorer, mais le risque d'accident est plus important aussi."

Alors, les entreprises s'adaptent. " La première chose c'est qu'on adapte nos horaires. On travaille beaucoup plus tôt, une heure à une heure et demie plus tôt que d'habitude pour pouvoir finir à 14 ou 15h, avant les heures les plus chaudes".

"On prévoit aussi qu'il y ait suffisamment de points d'eau sinon on emmène des bouteilles. Et il leur faut au moins trois litres d'eau par journée et par personne. C'est indispensable parce que la déshydratation peut générer des problèmes de santé derrière.

Et puis on fait preuve de bon sens, dans le bâtiment, nos compagnons sont plein de bon sens. Par exemple, on organise le chantier de sorte qu'on tourne avec le soleil pour essayer de travailler à l'ombre."

Travailler sur une indemnisation des intempéries d'été automatique

"La fédération française du bâtiment est administratrice de la caisse de congés payés intempéries. Ce dispositif fonctionne automatiquement lors des intempéries d'hiver" pour couvrir les arrêts de chantier en cas de tempête, neige ou gel. "Mais l'été, en cas de canicule, ce n'est pas automatique et il faut passer devant une commission. Mais parce qu'on a une caisse bien gérée et équilibrée, on pourra dès l'année prochaine cette automatisation des indemnisations des intempéries d'été."