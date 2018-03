Le personnel de la Chambre des métiers d'Indre-et-Loire et du CFA de Joué-les-Tours, est invité à débrayer ce mardi pendant une heure, de 10h à 11h, à l'appel de la CFDT. Il s'agit d'un mouvement national, qui est relayé exceptionnellement, car ce type d'action est rare dans les deux structures. Le personnel entend protester contre le projet de réforme du gouvernement sur l'apprentissage, projet qui prévoit de couper le lien entre les CFA et la chambre des métiers. Les CFA deviendraient des centres autonomes. Celui de Joue-les-Tours forme 1.500 jeunes par an. Les salariés protestent aussi contre l'absence de politique salariale depuis près de 10 ans. Soit une perte de pouvoir d'achat de 8% cette année pour le personnel.