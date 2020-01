Indre-et-Loire : début du recensement de la population dans 61 communes d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

La campagne de recensement 2020 commence jeudi 16 janvier. 1.800 agents recenseurs sont mobilisés en région Centre-Val de Loire. L'objectif est double : compter la population et recueillir des informations socio-démographiques. En Indre-et-Loire, forte d'une population de 606.511 habitants selon les dernières études, 61 communes sont concernées en 2020 par ce recensement, dont 10 de plus de 10.000 habitants. Pour Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Chambray-lès-Tours, La Riche, Fondettes, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire et Amboise, seule 8% de la population va avoir droit au passage d'un agent recenseur. En revanche, pour les 51 communes de moins de 10.000 habitants, toute la population est concernée. Pour les 10 communes de plus de 10.000 habitants, le recensement s'étale du 16 janvier au 22 février. Pour les plus petites communes, il va du 16 janvier au 15 février.

Remplir les documents avec un agent recenseur ou par internet

Depuis 2015, l'Insee a changé ses habitudes de collectes des données. Il est possible de remplir les documents via internet. L'agent doit quand même passer une fois au domicile pour distribuer les notices et les codes d'accès. Le questionnaire est en ligne sur le site le-recensement-et-moi.fr. Depuis le lancement de cette méthode, la part des réponses sur internet progresse. 39% de réponses avaient été ainsi collectées en 2016, 54% en 2019.

96% de réponses

"L'enquête de recensement est obligatoire" précise l'Insee, aidé par les communes et la préfecture d'Indre-et-Loire. Le taux de réponse est de 96%. Les résultats permettent de déterminer la population en France, décrire les caractéristiques de la population, décrire les conditions de logement, décrire également les déplacements. Grâce aux résultats, l'Etat peut définir des politiques publiques nationales, les communes peuvent elles définir les contributions de l'Etat, décider des équipements nécessaires suivant la population (gymnase, crèche, école). L'Insee assure que les données collectées restent au sein de ses services. Aucune donnée n'est transmise aux services fiscaux par exemple. Même remarque pour le recensement d'une personne en situation irrégulière. Les données sont collectées mais non transmises à la préfecture.