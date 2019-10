Indre-et-Loire : Demoussis quitte Neuillé-Pont-Pierre pour s'installer à la place de Sandvik à Fondettes

Fondettes, France

La commune de Neuillé-Pont-Pierre perd une entreprise. La société Demoussis Industrie, installée au cœur de la ville depuis 1946, va déménager. Elle va s'installer à Fondettes en début d'année prochaine, à la place de Sandvick, dont le site a fermé. En attendant, Sandvik va dépolluer le site avant l'emménagement de Demoussis Industrie. L'entreprise conçoit et fabrique du matériel de manutention pour l'horticulture et la jardinerie. Une décision qui attriste le maire de Neuillé-Pont-Pierre, Michel Jollivet. "On est d'autant plus déçu qu'on espérait l'arrivée d'une entreprise sur la zone Polaxis. Heureusement, Demoussis reste en Indre-et-Loire. Les salariés qui habitent Neuillé-Pont-Pierre feront le trajet jusqu'à Fondettes. Je regrette ce départ, mais c'est un choix de Demoussis SA. Il faut le respecter. Car l'important c'est la pérennité de l'entreprise".

Je suis triste car cette entreprise était à Neuillé-Pont-Pierre depuis 70 ans. Le maire Michel Jollivet

Demoussis Industrie à Neuillé-Pont-Pierre, ce sont 25 emplois, 32 en comptant les alternants. La plupart des salariés ne vivent pas à Neuillé-Pont-Pierre selon Michel Jollivet. Par ailleurs, il y a deux autres entreprises liées au groupe Demoussis. Demoussis Laser qui fait de la découpe laser et Demoussis Créa Métal qui fabrique différentes pièces en métal (escaliers, garde-corps...). Les trois entités vont fusionner en une seule : Demoussis Industrie et se regrouper au même endroit.