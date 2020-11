Indre-et-Loire : dernier exercice d'alerte à Primagaz à Saint Pierre-des-Corps avant le transfert à Druye

Mardi 17 novembre, entre 8h30 et 9h00, un exercice de sécurité civile aura lieu sur le site de l'usine Primagaz à Saint-Pierre-des-Corps.Il mettra en pratique le PPI, plan particulier d'intervention, et ce sera le dernier exercice avant le transfert d'une partie de Primagaz à Druye en 2021.

A Saint Pierre-des-Corps, pour la dernière fois avant le transfert d'une partie des activités du site Primagaz à Druye, à l'ouest de Tours, les sirènes d'alerte à la population vont retentir ce mardi matin. Mais, pas de panique, ce sera pour un exercice de sécurité civile dans le site qui est répertorié comme site Seveso, un exercice léger car les moyens mis à disposition seront limités à un véhicule de secours des pompiers. Le scénario sera le suivant : un camion prend feu sur le quai de chargement et le feu se propage aux bouteilles de gaz qu'il transporte. L'entreprise Primagaz fera intervenir ses propres moyens de sécurité et de protection. Une cellule de crise sera activée pendant l'exercice en préfecture.

Les sirènes retentiront entre 8h30 et 9h00. Seuls les deux collèges situés à proximité, le collège Pablo Neruda et Joliot-Curie, auront obligation de se confiner mais pendant un laps de temps très court pendant l'exercice. Il n'y aura aucune obligation en revanche de rester chez eux pour les riverains. Aucune interdiction ni restriction de circuler pour les voitures. Et à 11h00 l'exercice sera terminé. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la réglementation applicable aux installations industrielles relevant de la directive européenne Seveso II. Primagaz fait l'objet d'un PPI, un plan particulier d'intervention, en vue de la protection de la population, des biens et de l'environnement contre les risques industriels de ce type d'établissement.