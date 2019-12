Indre-et-Loire : 760 pères Noël motards ont sillonné les routes pour aider la petite Andréa

Tours, France

Malgré la pluie et de mauvaises conditions pour faire de la moto, 760 motards tout de rouge vêtus ont sillonné les routes du nord de l'Indre-et-Loire ce dimanche depuis Saint-Cyr-sur-Loire pour la désormais traditionnelle balade des pères Noël motards (10e du nom) qui consiste à récolter des fonds pour venir en aide à une association. Cette année l'association "les rêves d'Andréa" du prénom d'une petite fille de 11 ans qui habite Lignières-de-Touraine, qui est en fauteuil et qui souffre de paralysie cérébrale. Dans la hotte des pères Noël motards 4 500 euros de dons ont été collectés. Qu'il pleuve comme ce dimanche, qu'il vente ou qu'il neige, Patrick qui habite à Montlouis-sur- Loire répond chaque année présent : _"_il y a trop de gens qui sont dans la peine donc il faut les aider ces gens-là alors si on peut le faire avec nos petits moyens. Cela leur permet de subvenir à certaines choses qu'ils ne peuvent pas avoir et puis pour la maladie je trouve que c'est génial"

Stéphanie Peredo la maman d'Andréa est très émue par l'ampleur de cette mobilisation, elle n'en finit pas de dire merci. Les dons récoltés vont bien aider ce jeune couple qui habite Lignières-de-Touraine comme l'explique Stéphanie : _"_Ce sera surtout pour équiper le véhicule ce qui reste essentiel pour Andréa afin d'éviter toute manipulation, cela est très coûteux, je ne remercierai jamais assez les associations"

L'an passé 985 motards avaient répondu à ce rendez-vous mais la météo était plus clémente. Ils étaient ce dimanche plusieurs centaines de motards à s'être rassemblés en fin de matinée à l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire avant de prendre la route vers 13h. Des motards habillés tous en rouge, en père Noël, d'ailleurs un concours de la plus belle moto décorée est notamment prévue au programme de la journée.

Il n'y a pas que les sapins que l'on peut décorer ! © Radio France - Jean Lebret

Comme chaque année depuis 10 ans la balade s'est achevée sur les marches de l'hôtel de ville de Tours par un "petit papa Noël" entonné de concert par ces centaines de motards au grand coeur.