Indre-et-Loire : des comptes bancaires Nickel plébiscités et attaqués

Le compte Nickel, qui s'ouvre chez un buraliste en 5 minutes, connait un énorme succès en Indre-et-Loire avec plus de 10.000 cartes délivrées. Du coup, les premiers cas de fraudes sont signalés, mais ils ne sont pas plus nombreux que dans le secteur bancaire classique.

Indre-et-Loire, France

Le compte bancaire Nickel connaît un véritable succès en Indre-et-Loire. A ce jour, plus de 10.000 comptes ont été ouverts dans notre département, 40.000 pour toute la région centre-Val-de-Loire. Le compte Nickel s'ouvre en 5 minutes chez un buraliste. Il fonctionne sans autorisation de découvert, coût 20 euros par an, et permet à de nombreuse personnes (y compris les personnes en interdiction bancaire) d'obtenir une carte de paiement. Mais comme les comptes bancaires traditionnels, le compte Nickel peut parfois être piraté. Quelques tourangeaux en ont fait l'amère expérience. Il y a un peu moins d'un an, Jean-Christophe, domicilié à Tours, s'est fait voler près de 100 €. "C'est lorsque j'ai fait un virement de 100 euros à ma fille que je me suis rendu compte qu'un autre virement du même montant a été fait. A chaque fois, j'ai une 2ème validation du virement via mon téléphone, mais là je n'ai pas eu de confirmation du virement". Heureusement, les victimes sont remboursées, mais le délai est parfois long.

Des fraudeurs de plus imaginatifs et réactifs

Ces exemples comment à fleurir sur internet, et des groupes Facebook se mettent à alerter sur ce problème, sans oublier les associations de consommateurs. Pour autant, la responsable des comptes Nickel estime que les piratages ne sont pas plus nombreux que dans le secteur bancaire classique. Pour Marie Degrand-Guillaud, la directrice déléguée de Nickel, "les fraudeurs sont de plus en plus imaginatifs, réactifs, et réussissent à vous pirater vos données. Ils peuvent aussi se faire passer pour votre conseiller bancaire lors de la validation par code sur smartphone, et vous appeler. Sous la pression, vous pouvez parfois délivrer des informations personnelles". Selon une étude de l'UFC Que Choisir, 15 % des acheteurs en ligne sont victimes chaque année d'une arnaque à la carte bancaire. On compte en Indre-et-Loire 76 points Nickel chez les buralistes.