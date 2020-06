Indre-et-Loire : des épiceries de proximité ont triplé leur chiffre d'affaires pendant le confinement

S'il est des commerces qui ont plutôt bénéficié du confinement, ce sont les épiceries de nos villages qui ont vu exploser leur clientèle pendant deux mois et demi. A Sonzay, 1400 habitants au nord-est de Tours, l'épicerie multiservices a quasiment fourni tout le village pendant le confinement. A Mosne, 820 habitants près d'Amboise, l'épicerie a triplé son chiffre d'affaires. La crainte c'est que, depuis le déconfinement, la fréquentation ne diminue aussi vite qu'elle a augmenté.

L'épicerie de Sonzay qui s'appelle "Le Bon Prix", avait été classée par l'UFC-Que Chosir comme l'un des commerces de proximité les moins chers de France. En plein confinement, elle a fait un carton s'enthousiasme le maire Jean-Pierre Verneau.

Nos concitoyens ont pu trouver sur place tous les produits de première nécessité, farine, pâtes, fruits et légumes frais. Il n'y a jamais eu de manque -Jean-Pierre Verneau, maire de Sonzay

Le gérant Nabil Lounasse affirme qu'il a triplé son chiffre d'affaires: "je suis optimiste pour que çà continue encore, par exemple on va développer les commandes des clients notamment pour la viande, et on va installer un frigo pour assurer ces commandes là". A Mosne, le confinement a là aussi multiplié le chiffre d'affaires de l'épicerie par trois mais le maire Christophe Villemain est moins optimiste pour la suite.

Ce qui est dommage c'est que les gens reprennent leurs mauvaises habitudes et pour un paquet de café refassent 20kms -Christophe Villemain, maire de Mosne

Certaines épiceries de proximité font pourtant des prix qui, parfois, rivalisent avec les tarifs des grandes surfaces, c'est le cas à Sonzay.