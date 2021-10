Indre-et-Loire : des fortunes très diverses pour les buralistes après les confinements

En Indre-et-Loire, il y a actuellement 247 tabacs, tabacs-presse, bars-tabacs ou tabacs-épicerie et un seul n'a pas repris son activité après les confinements. Pour autant, le président de la chambre syndicale des buralistes souligne les différences énormes en fonction des établissements. "Prenez par exemple la buraliste qui est à Rochecorbon, sur les quais de la Loire. C'est ce qu'on appelle un tabac de passage. Pendant le Covid, elle a perdu 95% de sa clientèle puisque, comme vous le savez, les gens ne circulaient plus" explique Mathieu Meunier qui poursuit avec l'exemple inverse : "Vous allez à Yzeures-sur-Creuse, un village plutôt ouvrier où les gens travaillent pour la plupart à Châtellerault. Elle a fait une poussée de vente de tabac de plus de 200% parce que les ouvriers, ne pouvant pas bouger de chez eux, allaient au tabac le plus proche".

Les ventes de tabac ont augmenté de 12% en Indre-et-Loire pendant les confinements

Outre l'emplacement, le type d'établissement a eu beaucoup de conséquences aussi, selon Mathieu Meunier : "On ne peut pas faire de généralité car le Covid-19 a entrainé des résultats très contradictoires, mais en général, un bar tabac a très mal fonctionné puisqu'il n'y avait plus l'activité bar pendant des mois. En revanche, les épiceries-tabacs, les tabacs-presse ou les tabacs secs ont bien fonctionné puisque les gens allaient chercher la presse ou l'épicerie près de chez eux".

Pendant les confinements, les ventes de tabac ont augmenté de 20% en France, une moyenne tirée vers le haut par les départements frontaliers qui ont bénéficié du retour des fumeurs qui ne pouvaient plus aller acheter leurs cigarettes dans un pays voisins. En Indre-et-Loire, la hausse des ventes s'est limitée à 12%.