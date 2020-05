Indre-et-Loire : des grévistes chez Korian dans huit des neuf maisons de retraite du groupe

"Environ un tiers des salariés des maisons de retraite du groupe Korian en Indre-et-Loire sont en grève ce lundi" assure une déléguée syndicale Force Ouvrière. Des grévistes ont été comptabilisés dans huit des neuf établissements selon elle. Ils s'agissait de débrayages dans le cadre d'un mouvement national. Les syndicats dénoncent la promesse non-tenue pour l'instant de la direction du groupe. Elle avait promis le 27 avril une prime de 1.000€ pour les salariés pour leurs efforts liés à la crise du coronavirus. Mais en cette fin mai, les salariés n'ont toujours rien vu. "En mars et avril, les congés ont été annulés pour assurer la surcharge de travail" explique Isabelle Jallais, infirmière et déléguée Force Ouvrière chez Korian. "Avec cette annonce de prime, certains ont dit, Enfin! notre travail est reconnu, avant de déchanter". La direction de Korian aurait finalement proposé une prime évolutive suivant les salariés, sans plus de précisions pour l'instant.